Empresário de Arthur garante: «Ele foi informado de que não vai ser utilizado esta temporada no Sporting»

Que o futuro de Arthur Gomes não passa pelo Sporting já não era propriamente novidade. Faltava, no entanto, que uma das partes assumisse claramente o facto, algo que aconteceu esta tarde pela voz do empresário do jogador.Neymar da Silva Santos, pai de Neymar e representante de Arthur, disse em exclusivo à Antena 1 que o atacante foi informado pelo clube de Alvalade de que não fará parte das opções de Rúben Amorim em 2023/24, ele que tem contrato com os leões até 2027."O clube colocou Arthur Gomes à disposição. Ele foi informado de que não vai ser utilizado esta temporada e nem vai participar do começo de pré-temporada do clube. Vamos começar a trabalhar, a procurar um clube, vamos fazer o possível para colocá-lo", disse Neymar Santos, sublinhando que o objetivo é que o brasileiro, de 25 anos, "volte a trabalhar, treinar e, claro, jogar também." "É um começo de trabalho, a janela abriu agora, vamos começar a procurar um clube que esteja interessado no Arthur, para que ele possa continuar a fazer o seu trabalho", prosseguiu o agente.A ideia é ficar "preferencialmente na Europa". "Estamos a conversar com alguns clubes, a informar o Sporting. Assim que conseguirmos um bom acordo, todos vão ficar a saber. Por enquanto, é um começo de trabalho, temos de encontrar o clube ideal neste momento, um clube que realmente possa ajudar o Arthur a desenvolver-se", concluiu.