Entrada de jovem sportinguista no relvado custa multa... ao Moreirense

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira o mapa de castigos referente à última jornada do campeonato nacional, na qual o Sporting visitou o Moreirense, com a partida a terminar num triunfo leonino por 3-1 e a clara festa da falange de adeptos verdes e brancos. Entre eles, um jovem sportinguista, já após o apito final, invadiu o campo na tentativa de garantir uma recordação junto dos seus ídolos e tal valeu, desta feita, uma sanção.No caso, assim que o árbitro Fábio Veríssimo terminou o jogo, um jovem adepto do Sporting conseguiu iludir os seguranças e entrou no relvado, procurando assegurar uma recordação. O menor ainda abordou vários jogadores, mas não teve sorte e acabou mesmo por ser detetado por um dos assistentes de recinto desportivo. Após o aviso, o fã desistiu da sua missão e foi encaminhado para uma das bancadas.Agora, o CD revelou que tal situação custou caro ao... Moreirense. Por ser o promotor do espetáculo e clube organizador e que recebeu o duelo frente aos leões, o emblema minhoto viu-se obrigado a pagar uma multa de 350 euros pela invasão e entrada em campo do jovem adepto leonino. "Às 22 horas e 13 minutos, um adepto vestindo indumentário à equipa visitante,saltou da bancada central nascente, setor um, e dirigiu-se de forma pacífica aos jogadores do Sporting. Foi novamente retirado por um ARD [Assistentes de Recintos Desportivos, vulgo Steward]", é explicado no documento.