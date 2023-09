Esgaio: «A ideia do Rúben Amorim encaixa com a ideia dos jogadores»

Esgaio parte para a terceira época sob a orientação de Rúben Amorim, pelo que conhece os seus métodos como poucos no plantel. Na opinião do ala, o facto de o técnico ter tido um passado de jogador ajuda a criar laços com a equipa."[Rúben Amorim] é um treinador já com alguma experiência, mas acaba por ser ainda novo. Tem ainda muitas coisas do pensamento de quando era jogador, então acaba por ser mais fácil ligar-nos a todos. A ideia dele encaixa com a ideia dos jogadores. É a ideia do míster Rúben, mas que depois os jogadores conseguem ir atrás. Consegue transmitir-te coisas que ficam com os jogadores. Ele chega a todos. Por isso consegue criar esta amizade e confiança que existe no grupo, que é muito importante, e depois transmite-se para o campo. A confiança também se trabalha", sublinhou, em entrevista à UEFA.Num olhar ao que aí vem na Liga Europa, a começar pelo embate no terreno do Sturm Graz, na quinta-feira, o jogador de 30 anos assume o objetivo claro de "passar a fase de grupos". Depois, depende... da sorte. "O objetivo é, claro, passar a fase de grupos. Depois, esperar e ver que equipas vão sair, porque a partir daí depende, é ver no que dá. No ano passado calhou-nos Arsenal e Juventus. É verdade que fizemos grandes jogos, passámos o Arsenal e fomos eliminados pela Juventus", lembrou, salientando o papel dos sportinguistas: "É um orgulho enorme ir a qualquer estádio, seja em que país for, e termos os adeptos para nos apoiarem. É sinal de grandeza, sinal de que o Sporting é muito grande. Queremos que continuem assim connosco, porque iremos dar tudo este ano para conseguirmos os nossos objetivos".Já com a cassete puxada para trás, Esgaio lembra o salto que deu, em 2012, dos juniores para a recém-criada equipa B, o que acredita ter sido "benéfico" para a sua geração. "Não tivemos de andar a rodar fora noutras equipas. Foi benéfico para a minha geração, como será para as restantes. Ajudou-nos treinar na Academia, estávamos mais perto da equipa A. Alguns jogadores tiveram a oportunidade de ir para a equipa A, foram poucos os que não se estrearam. Como costumo dizer, o sonho está, agora depende de cada um o que quer para a sua vida", frisou, assumindo ainda o orgulho pela estreia a marcar pela equipa principal, a 30 de abril de 2022, na vitória contra o Famalicão (2-1): "Já tinha feito alguns [golos] na equipa B, mas este é o mais marcante, andava à altura dele. Ter sido num jogo em Alvalade foi muito marcante, tinha lá família, a minha mulher e os meus filhos. O meu filho até hoje fala-me sobre isto!".