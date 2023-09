Eskilsson analisa Gyökeres: «É diferente, mas até o poderíamos comparar ao Haaland»

Nuno Santos fez tudo bem na esquerda e Gyökeres voltou aos golos Nuno Santos fez tudo bem na esquerda e Gyökeres voltou aos golos

O arranque de Gyökeres no Sporting tem deixado os adeptos impressionados, não só os portugueses, como os próprios suecos. À TSF, Hans Eskilsson, antigo jogador dos leões, que também representou o Sp. Braga e Estoril, vê no compatriota um avançado "diferente dos outros", mas identifica semelhanças com Haaland, craque do Manchester City."É daqueles jogadores diferentes dos outros, fortíssimo no jogo aéreo e abre espaço para outros jogadores arrastando as defesas. Os avançados são quase todos muito parecidos, mas ele é diferente. Acontece muitas vezes quando lhe metes a bola pelo ar, ele vai lutar pela bola e abre situações no jogo. É um pouco diferente, mas até o poderíamos comparar ao Haaland", vincou, elogiando, tal como Rúben Amorim o fez, a sua dimensão física: "Quando tens um jogador com este físico, estás sempre mais perto de criar situações de golo".Certo de que o camisola 9 vai ser "muito importante" para o Sporting, Eskilsson admite que Gyökeres teve "um desenvolvimento tardio", tanto que "jogou na terceira liga sueca até aos 20 anos", mas não tem dúvidas de que a subida a pulso foi merecida. "Está a fazer uma carreira muito boa. Nos últimos três ou quatro anos, teve um ótimo desenvolvimento, por isso não estou surpreendido com o que ele está a fazer no Sporting"."Alguns jogadores precisam de tempo para evoluir. É difícil perceber porquê, talvez até pudesse ter jogado a um nível mais alto, mas se calhar precisava daquele tempo, é difícil de dizer. Nunca vamos saber a resposta [risos]", rematou o antigo avançado.