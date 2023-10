Espanhóis aplaudem o golaço da “fera” Gyökeres

No que respeita ao que se passou no relvado, o Bélgica-Suécia teve somente 45 minutos, mas tempo mais do que suficiente para que Gyökeres tenha maravilhado tudo e todos. Aos 15 minutos, pegou na bola antes do meio-campo, cavalgou até à área belga, ‘sentou’ o ex-benfiquista Jan Vertonghen e finalizou de forma certeira. O momento acabou por ficar, naturalmente, para segundo plano, dado o terror fora de campo, ainda assim mereceu destaque não só na comunicação social sueca, mas também na imprensa internacional, como se percebe pela reação do diário espanhol ‘AS’. "Uma fera à solta. Uma enorme jogada com uma finalização de grande classe. Gyökeres marcou um grande golo após uma corrida de 50 metros", lê-se, na publicação.