Espanhóis destacam "fábrica" do Sporting: «Uma máquina de fazer dinheiro»

O 'Sport' destaca, este domingo, as vendas que o Sporting tem realizado no mercado de transferências ao longo dos últimos anos, referindo que a "fábrica" dos leões é uma "máquina de fazer dinheiro".O jornal analisa a saída de Manuel Ugarte para o PSG - a segunda venda mais cara de sempre dos leões - pela cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, não esquecendo a de Bruno Fernandes para o Manchester United, em 2020, por 65 M€.A publicação sublinha ainda os valores envolvidos, dando ênfase ao facto de os leões terem feito mais de 400 M€ em vendas nos últimos cinco anos."Ugarte é mais um exemplo do bom trabalho dos leões", pode ler-se no artigo, que refere ainda Gonçalo Inácio e Pote como os dois jogadores que poderão render muitos milhões aos verde e brancos nos próximos tempos.