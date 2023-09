Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Este leão não pede emprestado: SAD do Sporting muda paradigma Pela primeira vez em 15 anos, o plantel principal do Sporting não tem jogadores cedidos por outros clubes. Uma absoluta raridade na história recente do clube





• Foto: Paulo Calado