Rúben Amorim levou 29 jogadores para estágio e os escolhidos foram praticamente todos os que defrontaram o Estrela da Amadora e Marítimo, confirmando-se assim as presenças do central Chico Lamba e do extremo Mamede, que foram integrados no grupo esta semana.Na lista há a ainda a registar a presença de St. Juste, que vai prosseguir os tratamentos ao joelho esquerdo em Lagos. Os leões presentes no Algarve são os seguintes:Guarda-redes: Adán, Franco Israel, Diego Callai e Francisco Silva;Defesas: Matheus Reis, St. Juste, Coates, Neto, Gonçalo Inácio, Diomande, João Muniz, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma e Chico Lamba;Médios: Morita, Pote, Essugo, Daniel Bragança e Mateus Fernandes;Avançados: Gyökeres, Edwards, Nuno Santos, Trincão, Chermiti, Paulinho, Geny Catamo, Jovane, Mamede e Afonso Moreira.