Estreia de Gyökeres no Sporting reaviva memórias de Montero

I still remember scoring 3 goals in my debut in Europe, as it was last week. Parabéns @SportingCP por la victoria pic.twitter.com/9JvCRbF6Hg — fredymontero.eth (@fredymontero_) August 14, 2023

Gyökeres entrou com o pé direito no Sporting marcando dois golos diante do Vizela (3-2) , naquela que foi a melhor estreia de um avançado desde a época 2013/14, quando Montero realizou o seu primeiro jogo ao serviço do clube de Alvalade. A acompanhar a carreira dos leões nos Estados Unidos onde representa os Seattle Sounders, o internacional colombiano partilhou um teaser da Sport TV onde surgiu ao lado do reforço do sueco recordando as melhores estreias em Alvalade no século XXI. "Ainda recordo os três golos na minha estreia na Europa como se tivesse sido na semana passada. Parabéns ao Sporting pela vitória", partilhou o atacante da sua conta no Twitter.Recorde-se que a 18 de agosto de 2013, o Sporting recebeu e goleou o Arouca por 5-1 com um hat-trick de Montero. Maurício e Wilson Eduardo marcaram os restantes golos dos leões enquanto Bruno Amaro fez o golo dos visitantes.