Exterior do Estádio José Alvalade está a ser preparado para receber a cor verde

As obras de renovação exterior no Estádio José Alvalade continuam a decorrer a bom ritmo. Após terem sido removidos todos os azulejos multicolores, já é possível verificar em algumas zonas do recinto desportivo a aplicação do primário que possibilitará posteriormente a pintura em tom verde.As obras estão em curso desde que Frederico Varandas assumiu a presidência do Sporting, e começou com os melhoramentos no interior que implicaram a substituição de todas as cadeiras para tornar o ambiente o mais verde possível.