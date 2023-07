Extremo de 14 anos assina com o Sporting e agradece a Amorim: «Dá-nos mais confiança»

José Lino assinou contrato de formação com o Sporting, feito que encara como um "momento de muita responsabilidade". O extremo, de 14 anos, garante que vai "continuar a trabalhar para chegar ao mais alto nível" e agradece a Rúben Amorim pela confiança que o técnico deposita nos mais jovens."O míster Rúben Amorim gosta de apostar nos jovens e, com isso, nós ganhamos muito mais confiança para continuar a trabalhar para um dia chegarmos lá", frisou, em declarações à Sporting TV, tendo elegido Marcus Edwards como uma referência: "Joga na mesma posição que eu, gosta de fintar, de rematar e é um dos melhores jogadores do Sporting actualmente".A caminho da nona temporada com a camisola verde e branca, o jovem atacante lembra a altura em que deu os primeiros passos no clube, então no Pólo EUL. "Quando era pequeno jogava com os mais velhos porque ainda não havia equipa da minha geração. Depois passou a haver e fui um dos primeiros a jogar lá", recordou, encantado com a mudança para a Academia, anos depois: "Fomos bem-recebidos pelos mais velhos e as nossas referências estão aqui. Os treinos são mais intensos, fazemos mais ginásio e preparamo-nos muito melhor para o futuro"Em 2022/23, ao serviço dos sub-14, José Lino apontou 11 golos em 33 jogos e destacou a forma como a exigência da competição o ajudou a crescer: "Deixou-nos mais bem preparados porque pudemos jogar contra equipas de qualidade, com mais físico e mais velhas, sendo que conseguimos batermo-nos com elas. É um jogo totalmente diferente e aprendemos outras coisas, é muito mais difícil jogar contra adversários mais velhos".