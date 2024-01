Falhanço de Gyökeres frente ao Vizela tinha mais probabilidade de ser golo do que um penálti

18' | Vizela 1-0 Sporting



Ocasião falhada por Gyökeres ao minuto 18 tinha xG de 0,85 (mais que um penálti)#LigaPortugal #FCVSCP pic.twitter.com/iLXM6FNQjU — GoalPoint (@_Goalpoint) January 18, 2024

Viktor Gyökeres provou esta quinta-feira que afinal é humano. Ao minuto 18 do Vizela-Sporting, o avançado sueco dispôs de uma soberana ocasião para marcar - e igualar o marcador, uma vez que os leões já estavam em desvantagem após o golo de Soro aos 13' -, mas acabou por, a escassos centímetros da baliza, sem qualquer tipo de oposição, atirar à barra da baliza vizelense após um cruzamento de Nuno Santos. A 'GoalPoint', plataforma dedicada à estatística de futebol, divulgou que o lance que envolveu o sueco tinha um xG de 0.85, ou seja, 85% de probabilidade de ser golo, superior a um penálti.Segundo a mesma plataforma, este é o terceiro lance com xG mais elevado que não se concretizou em golo na Liga Betclic 2023/24. No topo desta lista, à qual ninguém quer pertencer, está o nome de Leonardo Ruiz, do Rio Ave, após um lance num duelo com o Sp. Braga.