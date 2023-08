Fatawu já treina no Leicester

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com tudo definido para rumar ao Leicester, Fatawu já treina com os foxes, enquanto aguarda a oficialização. Tal comoadiantou no sábado, o Sporting cede o extremo de 19 anos por uma época, num acordo que inclui cláusula de compra obrigatória de 17M€ em caso de subida.