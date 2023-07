Fatawu não saiu do banco na goleada dos sub-23 do Gana frente ao Zamalek

O leão Fatawu não saiu do banco no particular que os sub-23 do Gana realizaram esta terça-feira, frente aos egípcios do Zamalek, jogo que acabou em goleada (4-1).Depois de ter alinhado 65 minutos - 'sacou' um penálti - precisamente diante da seleção do Egito, no passado dia 16, o camisola 10 descansou, já com o arranque na CAN da categoria em vista: os 'Black Meteors' iniciam a sua participação no domingo, diante do Congo, tendo ainda compromissos diante dos homens da casa, Marrocos (dia 27), e Guiné (dia 30).A prova é composta por dois grupos (o Gana está inserido no A) e a final está marcada para o próximo dia 8 de julho.