Feyenoord perto de garantir avançado que esteve na agenda do Sporting

Avançado que estava na agenda do Sporting como plano B para reforçar o ataque (atrás do entretanto já garantido Viktor Gyökeres), o japonês Ayase Ueda estará a um passo de assinar com o Feyenoord. De acordo com a 'Voetbal International', o acordo está praticamente fechado e o Cercle Brugge, o clube detentor do passe, irá receber entre 8 e 10 milhões, mais uma verba em variáveis e ainda percentagem de uma futura venda.O avançado nipónico, de 24 anos, foi uma das grandes figuras da época passada no campeonato belga, ao assinar 23 golos em 42 jogos, o que lhe abriu não só as portas da seleção, onde é companheiro do leão Morita, mas também o colocou na rota de equipas de maior nomeada, como Sporting, Feyenoord e ainda o Sevilha, a outra equipa que estaria interessada.