Fisioterapeuta do Sporting expulso por "abraço violento" a apanha-bolas do Sp. Braga

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira o motivo pelo qual Tiago Melo, fisioterapeuta do Sporting, recebeu ordem de expulsão direta por parte de Luís Godinho, árbitro da visita dos leões ao reduto do Sp. Braga, ao minuto 87 do embate que se realizou no passado domingo (4ª jornada da Liga).





Segundo o documento, o clínico praticou "violação de deveres de urbanidade e correção" por ter "um comportamento físico ou agressivosobre um apanha-bolas" dos arsenalistas, "agarrando-o com um abraço violento para lhe tirar a bola das mãos", pode ler-se, numa transcrição que sai diretamente do relatório do juiz principal, da AF Évora.Tiago Melo incorre, na sequência da ocorrência, numa multa de 756 €.

Pirotecnia e ofensas dos adeptos valem quase 8 mil euros



Ainda no que ao Sporting diz respeito, a SAD será obrigada a pagar quase 8 mil euros (7.928 €) de multa por outras infrações na Pedreira: o uso de pirotecnia precipita, logo, 7.010 €, enquanto as ofensas vindas dos adeptos verdes e brancos são penalizadas com 918 euros.