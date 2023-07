Francisco Cabeçana assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting anunciou a assinatura de contrato de formação com mais um elemento da Academia, desta feita Francisco Cabeçana. O lateral de 14 anos, que na última temporada somou 28 partidas pelos sub-15, destacou o orgulho sentido pelo voto de confiança depositado por parte do emblema de Alvalade."Acreditam em mim, depositaram confiança em mim e tenho de retribuir com todo o meu esforço e dedicação em campo. Fui muito bem acolhido neste clube e só tenho de agradecer as oportunidades que me têm dado", começou por explicar Francisco Cabeçana, em declarações aos canais do clube. O lateral, que já alinha pelos verdes e brancos há seis temporadas, apontou ainda Nuno Mendes como a sua referência no Sporting."Olho muito para o Nuno Mendes, que esteve muito tempo no Sporting e tenho-o como ídolo. Joga a lateral-esquerdo, como eu, é muito rápido e muito bom a defender. Acho que também sou assim e, um dia, quero ser como ele", confessou o lateral, que desvendou até as suas caraterísticas enquanto jogador. "Na minha opinião, para se ser um bom defesa-esquerdo é preciso saber defender, mas também ter uma grande visão de jogo, fazer bons passes e cruzar bem para a área", frisou.