Francisco Machado assina contrato profissional com o Sporting e tem St. Juste como referência

Francisco Machado assinou contrato profissional com o Sporting, um novo passo na carreira do jovem central que representa os leões desde 2017. "É algo que queria há muito tempo. É muito importante para mim porque é o meu clube do coração. A responsabilidade é a mesma: servir o clube a 120% e desfrutar de todos os momentos aqui dentro", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde ainda apontou St. Juste como a sua referência no plantel principal: "Somos muito parecidos no estilo de jogo, rápidos e fortes".O defesa vai representar a equipa de sub-19 e, na cerimónia de renovação, deixou uma garantia aos adeptos leoninos. "Prometo dar sempre o máximo pelo clube, respeitar os valores e transportá-los para fora do Sporting. Podem esperar sempre a melhor resposta da minha parte", assegurou.