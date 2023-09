Franco Israel apoia greve dos jogadores dos escalões inferiores do Uruguai

Franco Israel e outros internacionais uruguaios, como Ugarte, publicaram um comunicado conjunto manifestando-se solidários com os jogadores dos escalões secundários que se encontram em greve, uma ação inédita desde 1948. Os jogadores do 2º escalão estão a exigir o pagamento mínimo de 62% do salário recebido pelos jogadores da divisão principal.No comunicado conjunto, o guarda-redes leonino e outros jogadores da equipa celeste revelam-se "solidários" com a luta dos companheiros, e exigem medidas aos responsáveis federativos.