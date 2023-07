Franco Israel aponta a 23/24: «Tentar ganhar minutos»

Ainda no Uruguai, dado que só tem ordem para se apresentar na Academia a 10 de julho – ainda que vá cortar nas férias e voltar dois dias antes –, Franco Israel perspetivou novamente o que espera da próxima época no Sporting, onde terá como meta agarrar a titularidade. No ‘Peloteando’, da Rádio 970 Universal, o guardião de 23 anos mostrou-se confiante em somar minutos nos leões. “Primeiro, terei a pré-época e a concorrência do Adán, muito experiente, com classe e qualidade. Mas vou dar tudo para tentar ganhar minutos. O Marcelo [Bielsa, selecionador do Uruguai] disse-nos que a continuidade [no clube] é chave. Tenho de aproveitar”, frisou Franco, que, assumiu calçar o... 47 e meio, além de ter tido “maior potencial para o basquetebol em criança”.