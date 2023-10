Franco Israel confirmado no Uruguai e Coates... de fora

Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para los partidos frente a Colombia y Brasil, correspondientes a las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/YFXddm1ME8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 9, 2023

Tal como já havia sido antecipado, Franco Israel foi confirmado esta segunda-feira na lista de convocados de Marcelo Bielsa para os compromissos que se seguem na seleção uruguaia. Ao contrário do guardião do Sporting, que continua a ser uma escolha nos eleitos de 'El Loco' Bielsa, Sebastián Coates volta a não fazer parte das opções da celeste, confirmando-se assim quase um fim de ciclo para o capitão leonino na seleção do país sul-americano.Relativamente a Franco Israel, o guarda-redes de 23 anos já se encontra em viagem rumo à concentração da seleção uruguai, juntando-se à comitiva já em Barranquilha, onde o Uruguai irá medir forças com a Colômbia. A formação de Marcelo Bielsa defronta os cafeteros dia 12, no primeiro jogo da qualificação para o Mundial'2026, nesta pausa, antes de receber o Brasil, em Montevidéu, no dia 17.Além de Franco Israel, o último chamado no plantel do Sporting aos compromissos de seleções, também Gonçalo Inácio (Portugal), Gyökeres (Suécia), Diomande (Costa do Marfim), Morita (Japão), Geny Catamo (Moçambique), Hjulmand (Dinamarca), Essugo e Quaresma (Sub-21) e Rodrigo Ribeiro (sub-19) irão desfalcar as opções de Amorim na paragem internacional.