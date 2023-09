Franco Israel junta-se à seleção do Uruguai acompanhado por um ex-leão

Fora dos trabalhos do Sporting nesta janela internacional, uma vez que se encontra ao serviço da seleção uruguaia, Franco Israel já se juntou à concentração da formação celeste durante a manhã desta terça-feira. O guarda-redes de 23 anos chegou aos trabalhos da seleção orientada por Marcelo Bielsa e em boa companhia, num momento registado pelas redes sociais da formação sul-americana.O guardião do Sporting juntou-se à comitiva ao lado de Manuel Ugarte, ex-médio dos leões que trocou no último defeso Alvalade pelo PSG, num negócio de 60 milhões de euros. Amigos de longa data, desde os tempos em que se conheceram ao serviço da seleção sub-20 do Uruguai, Franco e Manu continuam assim com uma forte ligação, reforçada na época passada no Sporting.Recorde-se que Franco Israel foi chamado pela segunda vez seguida por Marcelo Bielsa, sendo que havia realizado a sua estreia pela seleção principal na última janela internacional, numa fase de particulares da Celeste. Desta feita, o guardião terá pela frente dois encontros de qualificação para o Mundial'2026, o primeiro frente ao Chile, no sábado (às 00h00), e Equador, dia 12 (às 22h00).