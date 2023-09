Franco pede oportunidades nas Taças e Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Franco Israel chegou ontem à concentração da seleção do Uruguai, onde reencontrou Ugarte. O guardião, de 23 anos, que no Sporting está na sombra de Adán, admite que espera ser opção nas taças ou na Liga Europa. "Arranquei bem na pré-época, fiz alguns jogos. Na Liga não tive minutos, mas vem aí a Liga Europa e taças importantes. Espero ter continuidade", sublinhou, grato pelos "conselhos" que tem recebido de Adán.

Atualmente às ordens de Bielsa, Franco crê que o trabalho no clube pode dar-lhe vantagem na hierarquia da seleção: "Os guarda-redes têm de jogar com os pés. Favorece-me porque estou habituado a isso no clube, é um ponto forte".