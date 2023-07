O presidente do Sporting, Frederico Varandas, já regressou a Portugal sem Gyökeres que continua de férias no seu país. O líder leonino, acompanhado pelo diretor desportivo Hugo Viana, voltou hoje a Lisboa ainda sem o desejado reforço após mais uma ronda negocial com os agentes do jogador em Inglaterra As partes continuam a falar, mas o Coventry ainda não aceitou os 18 M€ de euros fixos mais 3,5 M€ em variáveis oferecidos pelos leões, aquela que à partida será a última oferta dos leões.