Frederico Varandas: «O desporto é importante para a saúde mas os Governos esquecem-se disso»

Frederico Varandas não perdeu a oportunidade para deixar uma mensagem de apelo à aposta no desporto para a próxima geração e os mais jovens, isto à margem do evento de promoção da parceria entre o Sporting e a Câmara Municipal de Loures. Tal evento ocorreu no passado dia 17 de junho, quando o emblema de Alvalade renovou uma parceria com a entidade camarária com o objetivo de promover o futsal de formação, sendo que o presidente do Sporting não deixou de transmitir a sua mensagem relativamente ao assunto.



"São 12 anos de um casamento feliz. O Sporting é um clube de dimensão nacional com valores, obrigações e responsabilidades e um das nossas responsabilidades é a promoção do desporto e a integração do mesmo da melhor maneira possível na nossa comunidade. O desporto não é apenas importante para o desenvolvimento das crianças, é também importante para a saúde mas, os sucessivos Governos esquecem-se disso. Por isso, infelizmente esse ónus fica quase sempre totalmente entregue aos clubes desportivos nacionais, mas felizmente há autarquias com visão correta, com a visão que eu penso ser adequada para o desenvolvimento da população e há casos de sucesso como este", defendeu o presidente dos verdes e brancos, em declarações à Sporting TV.