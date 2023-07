Frederico Varandas: «Queremos transformar o Estádio de Alvalade, por dentro e por fora»

Frederico Varandas manifestou a intenção de continuar a fazer alterações no Estádio de Alvalade até ao final do presente mandato, de forma que "os sócios tenham orgulho no seu estádio pela primeira vez"."Um dos problemas que herdámos foi a falta de investimento e a degradação das infraestruturas. Temos hoje a Academia a funcionar muito bem, está resolvido. No estádio, terminámos o primeiro mandato a mudar todas as cadeiras, um desejo muito antigo dos sócios, mas queremos muito mais, é o objetivo até 2026. Vamos fazer muita obra no Estádio. Não posso contar os detalhes mas tenho a ambição de em 2026 os sócios terem orgulho no seu estádio pela primeira vez. Quer internamente, quer por fora, vamos querer transformar o Estádio de Alvalade. Já está a contecer mas vai continuar a correr de forma racional. Em 2022 o Sporting estava melhor do que em 2018. Em 2026, o clube vai ter de estar melhor do que está hoje", vincou numa entrevista à Sporting TV