Fredy Montero lembra estreia pelo Sporting

Gyökeres entrou com o pé direito no Sporting marcando dois golos diante do Vizela (3-2), naquela que foi a melhor estreia de um avançado desde 2013/14 quando Montero realizou o primeiro jogo no clube de Alvalade. A partir dos EUA, onde representa os Seattle Sounders, o colombiano partilhou uma fotomontagem, onde surge ao lado do sueco. “Ainda recordo os três golos na minha estreia na Europa [no 5-1 ao Arouca] como se tivesse sido na semana passada. Parabéns ao Sporting pela vitória”, escreveu no Twitter.







I still remember scoring 3 goals in my debut in Europe, as it was last week. Parabéns @SportingCP por la victoria pic.twitter.com/9JvCRbF6Hg — fredymontero.eth (@fredymontero_) August 14, 2023