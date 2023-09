Fresneda convocado para Braga: «Mal posso esperar por vestir esta camisola»

Fresneda está convocado para o jogo com o Sp. Braga, uma garantia deixada por Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo, e não escondeu o desejo de estrear-se pelo Sporting. Num curto vídeo partilhado na sua conta do Instagram, o jovem mostrou os momentos da sua mudança para o clube de Alvalade e deixou uma mensagem aos adeptos leoninos."Estou muito feliz por estar na minha nova casa! É uma honra fazer parte deste clube com uma história rica e uma base de fãs incrível. Mal posso esperar para vestir esta camisola e dar o meu melhor em campo. Obrigado pelo apoio e espero retribuir com dedicação e conquistas. Vamos juntos leões!", publicou o espanhol.