Fresneda e o regresso: «Ainda falta tempo para que fique a 100% mas acho que foi bom»

O jogo não correu de feição, dado o golo sofrido e consequente empate, mas tem um significado acrescido para Fresneda. O ala direito, de 19 anos, foi a última cartada de Rúben Amorim, ao ser lançado aos 85 minutos para o lugar de Esgaio, e colocou assim um ponto final numa ausência de quase quatro meses dos relvados. Após ter feito o último jogo a 9 de novembro, na receção ao Raków, foi operado ao ombro esquerdo e forçado a paragem prolongada. Ontem, voltou ao ativo, segundo Amorim "para voltar a sentir o que é jogar". "Esteve muito tempo parado. Agora vai ajudar-nos, se Deus quiser, até final da época", apontou o técnico.

No final do encontro, aos microfones da Sporting TV, também Fresneda destacou a importância de voltar à ação nos verdes e brancos. "Agradecer a todos que têm estado comigo nestes meses difíceis. O jogo foi bom, senti-me bem, ainda falta tempo para que fique a 100% mas acho que foi bom", referiu o lateral, assumindo o "orgulho por ter minutos com esta equipa na Liga Europa". Apontando o foco à visita de domingo ao Rio Ave, o espanhol agradeceu o apoio e garantiu que "agora é continuar"