Fresneda radiante: «Que sensação incrível estrear-me com a camisola do Sporting!»

Fresneda viveu em Braga uma noite para mais tarde recordar. Apesar do empate do Sporting (1-1) , o ala espanhol sentou-se pela primeira vez no banco de suplentes dos leões e acabou mesmo por entrar, aos 84 minutos, para o lugar de Esgaio.No rescaldo da partida, o jogador de 18 anos expressou a sua felicidade com o momento e aproveitou para agradecer aos adeptos. "Que sensação incrível estrear-me com a camisola do Sporting! Embora o resultado não tenha sido o que desejávamos, quero expressar a minha gratidão pelo apoio incondicional dos sportinguistas! Vamos continuar a lutar com toda a força, leões!", escreveu Fresneda, no Instagram.O defesa, recorde-se, foi a última contratação do Sporting no mercado de transferências do verão. Custou 9 milhões de euros junto do Valladolid, mais 2 milhões por objetivos, e assinou até 2028. A cláusula de rescisão é de 80 milhões de euros.