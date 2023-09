Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fresneda traz andamento: lateral pode estrear-se no onze do Sporting Segundo Rúben, é a única característica em comum com o antecessor, Porro, além de serem espanhóis





• Foto: José Gageiro/Movephoto