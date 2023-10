Fundação Sporting promoveu visita dos leões as verdadeiras estrelas no IPO de Lisboa

Sporting CP distribui sorrisos e esperança no IPO Lisboa



Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Tiago Ferreira, Alícia Correia e Salvador Salvador visitaram a ala pediátrica do IPO Lisboa, numa acção de responsabilidade social promovida pela #FundaçãoSporting e pelo IPO pic.twitter.com/lfbsfAe8HA — Sporting CP (@SportingCP) October 19, 2023

A família Sporting deslocou-se na última quarta-feira à ala pediátrica do IPO de Lisboa, numa tarde onde as verdadeiras estrelas - as crianças - receberam sorrisos, abraços e palavras de apoio dos atletas que fizeram questão de fazer parte de mais uma ação de responsabilidade social promovida pela Fundação do clube.Assim, e como comprovar pelas fotografias que ilustram esta peça, os futebolistas Pote, Daniel Bragança, Mamede e Alícia Correia, assim como Salvador Salvador, capitão do andebol verde e branco, deram a cara por uma das mais nobres causas, acompanhados, claro, pelo Jubas, mascote dos leões!