Gamebox para a campanha 2023/24 está a chegar

"O Sporting CP vai apresentar brevemente a Gamebox 2023/2024 no ano em que o Estádio José Alvalade celebra o seu 20.º aniversário." Um mês depois de ter anunciado, a 2 de junho, as condições de comercialização da nova Gamebox, o clube de Alvalade ainda não arrancou com a campanha de venda de bilhetes de época. No site oficial dos leões, a área reservada à Gamebox Futebol promete revelar "em breve toda a informação." O Sporting vai introduzir uma categoria de preço low cost a partir de 43 euros para criança e 86 euros para adulto; em todas as restantes categorias manterá "os preços da época 2022/2023." Haverá igualmente alterações nos lugares do estádio: os adeptos visitantes passam a fixar-se na bancada Norte B (setores 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23), enquanto a ZCEAP das claques leoninas será na Superior Sul (B10).