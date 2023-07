Geny luta por uma vaga no plantel do Sporting

Com o final do estágio em Lagos, ontem, a preparação do Sporting vai entrar na sua última fase. Tendo em conta o momento da pré-época e a proximidade do jogo de apresentação aos sócios, este domingo, com o Villarreal, no Troféu Cinco Violinos, Rúben Amorim poderá promover até lá um novo corte no grupo que tem estado a trabalhar às suas ordens.





O técnico chamou 30 jogadores ao Algarve, incluindo Leonardo Barroso, e deverá querer um plantel bem mais curto, limitado a 23 ou 24 unidades, à imagem de campanhas anteriores. Geny Catamo, surpreendente autor de 3 golos em três partidas seguidas, neste arranque de temporada, é um dos nomes que luta por uma vaga.Eduardo Quaresma ou Jovane têm boas perspetivas de ficar mas ainda sem garantias. Afonso Moreira ou João Muniz espreitam mais oportunidades.