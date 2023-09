Golo de Gyökeres com susto

Gyökeres foi decisivo ao marcar o golo que deu início à reviravolta leonina, mas ainda fez soar os alarmes. No remate, o avançado do Sporting caiu mal e ficou agarrado à perna esquerda, o que levou Rúben Amorim a parar durante alguns segundos as substituições planeadas. Foi apenas um susto, já que o sueco recuperou rapidamente. No fim, era um homem feliz.

"É bom ter impacto, mas o mais importante é termos vencido os jogos quase todos. Começámos bem como equipa, precisámos de continuar assim", disse, à SIC, admitindo a "boa sensação" pelo golo. "Não tive muitas chances claras. Foi bom chegar à igualdade. O Diomande também fez um bom golo."

Além de ter marcado, o sueco, à sua imagem, destacou-se por aquilo que correu e abordou a mentalidade com que encara os jogos. "Claro que às vezes fico cansado, mas isto é desporto. Tens de correr e pensar sempre em puxar por ti. Mas hoje [ontem] até foi fácil para mim", referiu, após um jogo em que teve uma picardia com Gazibegovic. Depois de sofrer uma falta, virou-se para o lateral do Sturm Graz e fez-lhe uma ‘careta’ para imitar o adversário. No final, deu a camisola a um adepto.