Golos de Peyroteo pelo Sporting chegam à banda desenhada

A vida de Fernando Peyroteo, a grande lenda goleadora do Sporting, está agora resumida num livro de banda desenhada da autoria de Vasco Parracho. Editado pela Prime Books, a obra foi lançada em Lisboa, no Museu Bordalo Pinheiro, onde compareceram não só o autor como os filhos de Fernando Peyroteo e José Travassos. Com esta publicação, os mais novos terão assim a possibilidade de conhecer melhor a vida de um dos melhores jogadores de todos os tempos que somou 17 títulos oficiais ao serviço do Sporting, e escreveu uma das páginas mais ricas do futebol português juntamente com José Travassos, Albano, Jesus Correia e Vasques, os famosos cinco violinos.