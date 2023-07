Gonçalo Esteves trabalha nos 'bês'

Depois da participação no Europeu de sub-19 em Malta, onde foi vice-campeão com Portugal, derrotado (0-1) na final pela Itália, Gonçalo Esteves já está a trabalhar em Alcochete, no caso na equipa B e sob as ordens de Filipe Çelikkaya.

O ala direito começa, assim, onde terminou na última época, apesar dos muitos pedidos dos... adeptos, via redes sociais, para que Rúben Amorim lhe desse nova oportunidade na formação principal, que se encontra a estagiar no Algarve. Apesar da presença na equipa secundária dos verdes e brancos, a colocação do defesa é uma hipótese, seja em definitivo (o Sporting pede 6 milhões), seja por empréstimo.

O guardião Diogo Pinto, o médio Samuel Justo e o avançado Rodrigo Ribeiro regressaram com Gonçalo aos 'bês'.