Gonçalo Inácio esteve nomeado para MVP da semana da Liga Europa... mas ganhou outro bis

O bis apontado por Gonçalo Inácio no 3-0 do Sporting ao Sturm Graz, a fechar o Grupo D da Liga Europa, na quinta-feita, deixou o defesa dos leões, de 22 anos, nomeado para o prémio de jogador da semana da Liga Europa, galardão que, ainda assim, acabou nas mãos de outro futebolista que também marcou dois golos na sexta jornada da prova supracitada.Veljko Birmancevic, extremo sérvio do Sparta Praga e possível adversário do Benfica no playoff de acesso aos oitavos-de-final da competição, brilhou no 3-1 alcançado em casa do Aris Limassol e recolheu a maioria das preferências no sufrágio. Veja em baixo o porquê!