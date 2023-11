Gonçalo Inácio falha Gil Vicente

Uma falta sobre Rafa a abrir a segunda parte deixou o Sporting com menos um elemento em relação ao Benfica, no caso Gonçalo Inácio, que na primeira parte, aos 22', já tinha sido admoestado. Pese ter começado o dérbi à bica, com quatro cartões no campeonato, o central segue... à bica, dado que o vermelho por acumulação ‘anula’ os dois que viu ontem. Falha a receção ao Gil (4 de dezembro).