Gonçalo Inácio fica ‘à bica’

Luís Godinho ‘sacou’ 11 vezes do cartão amarelo e admoestou, entre outros, Gonçalo Inácio. O central do Sporting viu o 4º amarelo no campeonato, pelo que desde já fica ‘à bica’, ou seja em risco de suspensão, se na próxima jornada (receção ao Arouca) voltar a ser visado pelo árbitro.

Já Gonçalo Silva, ao ter visto o cartão vermelho direto aos 18’, está fora do próximo jogo do Farense, com o Vizela.