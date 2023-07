Gonçalo Inácio na lista do Nápoles

O jornal italiano 'Gazetta dello Sport' noticia esta quarta-feira que o Nápoles terá perguntado ao Sporting por Gonçalo Inácio. De acordo com o diário desportivo italiano, o atual campeão da Serie A procurou informar-se sobre as condições de uma possível transferência do defesa-central, isto numa altura em que está em cima da mesa o interesse dos leões em Alessandro Zanoli, jogador do … Nápoles que pode atuar tanto a lateral-direito como central.A 'Gazzetta dello Sport' refere que Inácio será um dos nomes em carteira para substituir Kim Min-Jae, transferido para o Bayern Munique. É destacada, no entanto, a elevada cotação do esquerdino do Sporting, em virtude de ser um jogador que tem vindo a ganhar continuidade na Seleção Nacional.O jornal aponta a valorização de Inácio para a fasquia dos 30 milhões de euros mas, na verdade, a cláusula de rescisão de Inácio está fixada nos 45 milhões de euros e, como é público desde a entrevista de Frederico Varandas em junho, o Sporting não aceita negociar abaixo deste valor, tratando-se de um dos titulares indiscutíveis de Rúben Amorim.Além de Inácio, o Nápoles estará a avaliar nesta altura o austrício Kevin Danso, do Lens, indicado como a mais forte possibilidade para render Kim Min-Jae, bem como Josip Sutalo, do Dínamo Zagreb, o inglês Max Kilman, do Wolverhampton, e o francês Maxence Lacroix, do Wolfsburgo.