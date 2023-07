Gonzalo Plata oficializado no Al Sadd: Sporting vai encaixar 3 milhões

O Valladolid vendeu o passe de Gonzalo Plata ao Al Sadd por 12 milhões de euros, um negócio que vai garantir a entrada de 3 M€ nos cofres do Sporting (os leões tinham 25% do passe do equatoriano). Já o clube espanhol fica com 6 M€, ao passo que os restantes 3 M€ serão canalizados para o Independiente del Valle.O jogador esteve renitente em rumar ao Qatar, mas acabou por aceitar a proposta e o negócio foi há pouco confirmado por ambas as partes.