ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória com o Sturm Graz na 1.ª jornada da Liga Europa (1-2) "Com algumas alterações, o Sporting teve dificuldades no início, mas as coisas nunca pareceram fugir ao controlo. Os austríacos marcaram, o jogo chegou a parecer perdido, mas depois houve uma boa reação, já com os jogadores que fazem a diferença em campo.""Ganhámos! Foi uma vitória sofrida, principalmente nos últimos 5 minutos. Quando estávamos a perder estava a ser injusto porque tínhamos muita garra. O Sturm Graz jogou muito bem, mas fomos melhores e o resultou vingou o que foi o jogo.""A começar, foram mexidas a mais e qualidade de futebol a menos. Depois da entrada dos habituais titulares em campo, a superioridade do Sporting impôs-se e a vitória surgiu naturalmente. Gyökeres, afinal, foi barato e Diomande vale diamante."