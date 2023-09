Gyökeres: «Árbitros são mais intolerantes, não permitem grande coisa»

Além de ter considerado, como Record noticiou ontem na sua manchete, que "em Portugal há muito mais simulações", razão para ser confrontado pelos jornalistas suecos com a ideia de que talvez tenha de aprender a cair, nas várias entrevistas que concedeu à margem dos trabalhos da sua seleção, na quarta-feira, Viktor Gyökeres admitiu que os árbitros da nossa Liga têm um… pavio mais curto quando comparados com os ingleses. "Eles são mais intolerantes, não permitem grande coisa. Tenho de começar a adaptar-me um pouco mais a esse jogo", disse o avançado do Sporting, citado no portal ‘Fotbollskanalen’, onde reitera a necessidade de acautelar os movimentos com os braços. "Talvez tenha de abrir os cotovelos um pouco menos", refere.

O ponta-de-lança, de 25 anos, garante ainda que o carimbo de jogador mais caro da história dos leões não o incomoda. "Coloco sempre essa pressão sobre mim próprio, logo não é grande novidade. Mesmo que eles me tenham contratado por muito dinheiro. Senti-me bem com isso."