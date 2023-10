Gyökeres celebra prémios a dobrar: «A época é longa e espero continuar assim»

Com um arranque em grande plano ao serviço do Sporting, Viktor Gyökeres tem vindo a convencer os adeptos sportinguistas, mas de igual forma a crítica em geral, ao ponto de ser premiado com várias distinções. O internacional sueco de 25 anos recebeu esta terça-feira os prémios de melhor jogador e avançado da Liga no mês de setembro, expressando o orgulho pela distinção."É muito bom receber este prémio pois é sinal de que tenho feito bons jogos. É sempre bom receber prémios por essa razão, mas a época é longa e espero que possamos continuar assim e que outros jogadores do Sporting possam receber este prémio nos próximos meses", confessou o avançado que apontou 3 golos no período do mês de setembro e soma esta época um total de 7 tentos nesta edição do campeonato.Além disso, Gyökeres voltou a abordar os primeiros tempos de leão ao peito. "Estou aqui há pouco mais de três meses e está a passar rápido, mas tem corrido muito bem. Tive de adaptar-me a Portugal e a tudo o resto, são muitas coisas novas como a língua, mas tenho-me sentido bem desde o início, especialmente no clube. Foi fácil integrar-me na equipa, todos me têm ajudado muito. Estou muito feliz", sublinhou.