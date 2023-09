Gyökeres: «Claro que fico cansado às vezes, mas isso é desporto. Tens de correr»

Viktor Gyökeres voltou a ser decisivo no Sporting, ao marcar esta noite, diante do Sturm Graz , o golo que deu início à reviravolta dos leões na Áustria. À SIC, o avançado sueco reconheceu a dificuldade da partida, falou do seu golo e deixou ainda uma frase curiosa relativamente ao seu poderio físico e capacidade para correr... sem parar."Sabíamos que ia ser duro, eles têm muita energia e correm muito durante o jogo. Precisávamos de fazer o mesmo com alguma fisicalidade. Foi duro sofrer na segunda parte, mas continuamos, fomos pacientes no nosso jogo. Não fomos excelentes durante todo o jogo, mas acreditamos que conseguíamos marcar e fizemos dois golos. Foi merecido, foi uma boa vitória", começou por comentar."Foi uma boa sensação marcar. Não tive muitas oportunidades claras hoje, foi bom marcar. Foi importante chegar à igualdade e o Diomande marcou um bom golo também.""Claro que fico cansado às vezes, mas isso é desporto. Tens de correr. A mentalidade é continuar e puxares por ti. Pensar que consegues correr mais. Sinto que foi fácil para mim hoje.""Penso que foram quatro, mas talvez encontres o golo que me esqueci. É bom ter impacto, mas o mais importante é que ganhamos os jogos quase todos. Começamos bem como equipa e precisamos de continuar assim. Precisamos de estar focados no jogo de segunda."