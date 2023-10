Gyökeres e Morita convocados para as seleções da Suécia e do Japão

TRUPPSLÄPP

Här är truppen som ska representera herrlandslaget mot &



- 12 oktober på Friends Arena

- 16 oktober på Kung Baudouin-stadion pic.twitter.com/gqVXFQGJVf — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 4, 2023

Viktor Gyökeres e Hidemasa Morita, respetivamente avançado e médio do Sporting, foram esta quarta-feira convocados para os próximos dois compromissos das seleções da Suécia e do Japão.A Suécia defronta, nos dias 12 e 16 deste mês, a Moldávia num particular e a Bélgica em encontro de qualificação para o Europeu de 2024. Já o Japão, disputa dois particulares: o primeiro diante do Canadá (dia 13) e o segundo com a Tunísia (dia 17).Refira-se que os leões recebem o Arouca para a Liga Betclic no dia 8, domingo, pelas 20h30.