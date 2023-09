Gyökeres e o dissabor pela Suécia: «Provavelmente perdemos a chance de ir ao Europeu»

Viktor Gyökeres foi um dos 12 internacionais do plantel principal do Sporting a estar ao serviço da respetiva seleção e, no último dia da pausa para o futebol europeu, o avançado acabou por ter um dissabor, já que não conseguiu impedir a derrota da seleção sueca na receção à Áustria, o que complicou as contas do apuramento dos nórdicos para o Euro'2024.Com o ponta-de-lança do Sporting a alinhar nos 90 minutos, a seleção orientada por Jan Andersson saiu derrotada por 3-1, acabando por somar assim apenas 6 pontos ao cabo de 5 partidas realizadas no grupo F da qualificação, o que leva a que os nórdicos estejam já a 7 pontos de Áustria e Bélgica. Um cenário que deixou, obviamente, desiludido Viktor Gyökeres."Foi uma derrota pesada e provavelmente perdermos a chance de ir ao Europeu. Não era o que queríamos. Claro que foi difícil hoje [ontem], ainda por cima depois de eles assumirem a liderança no marcador. Tornou-se numa batalha difícil a nível emocional com o 1-0 e 2-0", começou por assumir o avançado de 25 anos, em declarações aos órgãos de comunicação suecos, na zona mista em Solna, antes de abordar as oportunidades desperdiçadas."Falhámos ocasiões que devíamos ter marcado, mas o futebol é assim. É claro que temos de olhar para o próximo jogo e tentar ganhar aí. Não podemos pensar muito no futuro, mas sim no presente e tentar pensar de forma positiva", apontou, sem se alongar muito sobre a situação do selecionador sueco nesta fase: "Futuro de Jan Andersson? Não é nada comigo nem quero comentar. Não pensei nisso. Perdemos, só temos de aguentar e conseguir outras coisas positivas."Recorde-se que, após esta janela internacional, Gyökeres regressa aos trabalhos no Sporting a partir desta quinta-feira, ao ponto de se juntar a mais um treino de preparação para a receção de domingo ao Moreirense, no campeonato.