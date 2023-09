Gyökeres eleito homem do jogo no Sporting-Moreirense

Gyökeres, sem grande supresa, foi eleitos pelos adeptos leoninos como o homem do jogo do Sporting-Moreirense, que terminou com o triunfo dos leões por 3-0. O internacional sueco assistiu Hjulmand para o primeiro golo do clube de Alvalade e, poucos minutos depois, assinou o 2-0 de cabeça aproveitando um cruzamento de Nuno Santos.O avançado já recebeu o respetivo prémio no final do treino realizado segunda-feira, na Academia.