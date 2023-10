Gyökeres eleito o melhor jogador da Liga em agosto e setembro

Com um arranque em grande ao serviço do Sporting, Viktor Gyökeres vê agora o seu rendimento ser premiado, uma vez que foi eleito o melhor jogador da Liga nos meses de agosto e setembro, num prémio atribuído pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF). No caso específico, foram consideradas para amostra as primeiras seis jornadas do campeonato, nas quais o internacional sueco de 25 anos apontou três golos e fez outra assistência em 5 jogos realizados.O avançado do Sporting arrecadou 16,4% dos votos e irá receber o prémio numa data a definir, de acordo com a informação publicada pelo clube de Alvalade.Recorde-se que Gyökeres, o qual custou 20 milhões de euros a pronto ao Sporting, que pode pagar ainda outros 4 M€ ao Coventry mediante objetivos cumpridos pelo jogador, soma 8 golos e 1 assistência o fim de 9 partidas de leão ao peito.